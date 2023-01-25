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Происшествия
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Российские военные обстреляли Берислав: есть погибшие

Российские военные обстреляли Берислав: есть погибшие

Военные Российской Федерации 25 января открыли огонь по Бериславу Херсонской области. В результате атаки погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

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Днем оккупанты целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором находились люди.

В результате обстрела также трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, российские оккупационные войска в течение суток 24 января 52 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Накануне оккупанты обстреляли предприятие, речпорт и хлебокомбинат в Херсоне. Тогда из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести.

Автор:
Вита Молодан