На Харьковщине на мине подорвались двое мужчин, еще один человек ранен в результате обстрела

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области. За сутки 21 января враг нанес удары по городам и селам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в Купянске в результате обстрелов поврежден молочно-консервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные застройки.

В селе Ветеринарное ранение получил и был госпитализирован 46-летний гражданский мужчина.

"Вчера в селе Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин 49 и 50 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести", – отметил Синегубов.

Напомним, 20 января в Харьковской области получили ранения 71-летний мужчина в Волчанске и 27-летний мужчина в селе Кившаровка Купянского района.