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На Харьковщине на мине подорвались двое мужчин, еще один человек ранен в результате обстрела
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области. За сутки 21 января враг нанес удары по городам и селам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в Купянске в результате обстрелов поврежден молочно-консервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные застройки.
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"Вчера в селе Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин 49 и 50 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести", – отметил Синегубов.
Напомним, 20 января в Харьковской области получили ранения 71-летний мужчина в Волчанске и 27-летний мужчина в селе Кившаровка Купянского района.