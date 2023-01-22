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На Днепропетровщине в результате обстрелов повреждены лицей, предприятие и ЛЭП
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 22 января оккупанты трижды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Под прицелом – Марганецкая громада. В города и села враг отправил более 30 снарядов. Люди не пострадали", – отметил он.
По его словам, больше всего досталось самому Марганцу. Там поврежден лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В селе вблизи Марганца вражеские снаряды повредили линию электропередач. Полтысячи семей остались без света. Аварийные бригады уже работают.
В других населенных пунктах громады последствия атак выясняются.
Напомним, в ночь на 21 января оккупанты обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, в результате чего есть разрушения.