На Днепропетровщине в результате обстрелов повреждены лицей, предприятие и ЛЭП

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 22 января оккупанты трижды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Под прицелом – Марганецкая громада. В города и села враг отправил более 30 снарядов. Люди не пострадали", – отметил он.

По его словам, больше всего досталось самому Марганцу. Там поврежден лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание.

В селе вблизи Марганца вражеские снаряды повредили линию электропередач. Полтысячи семей остались без света. Аварийные бригады уже работают.

В других населенных пунктах громады последствия атак выясняются.

Напомним, в ночь на 21 января оккупанты обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, в результате чего есть разрушения.