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Россияне обстреляли Никопольщину: есть разрушения

Россияне обстреляли Никопольщину: есть разрушения

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 21 января оккупанты обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг накрыл огнем из тяжелой артиллерии Мировскую громаду - направил с десяток снарядов в село Вышетарасовка", - отметил он.

По его словам, в результате вражеского удара есть разрушения, детали еще выясняются.

Обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 19 января оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов" Никопольщину. В результате вражеских обстрелов были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Автор:
Нина Комащенко