На месте трагедии в Днепре была найдена "очень большая сумма денег"

В Днепре в руинах многоэтажного дома, куда 14 января попала российская ракета, найдена большая сумма денег.

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Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

"На месте трагедии, в руинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил", - отметил он.

По его словам, сейчас деньги находятся в отделении полиции.

"Сумма, валюта, упаковка не разглашаются (хотя, конечно, мне, например, все подробности известны)", - сообщил Филатов.

Он добавил, что все, кого эта информация касается, могут обратиться в полицию.

"И если вы сможете подтвердить сумму/валюту/упаковку, деньги будут возвращены", - подчеркнул мэр Днепра.

Напомним, что в Днепре 17 января завершили спасательно-поисковые работы на месте российского ракетного удара по многоэтажному дому.

В результате этой трагедии погибли 45 человек, из них 6 детей.