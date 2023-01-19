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Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии: выпустили более 30 снарядов
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 19 января оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов" Никопольщину.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
""Градами" и тяжелой артиллерией обстреляли россияне Никопольщину этой ночью. Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две общины - Красногригорьевскую и Марганецкую", - отметил он.
По его словам, в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Выяснение последствий обстрелов еще продолжается.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Отметим, накануне более двух десятков вражеских снарядов прилетели в две общины - Марганецкую и Красногригорьевскую.