Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии: выпустили более 30 снарядов

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 19 января оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов" Никопольщину.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

""Градами" и тяжелой артиллерией обстреляли россияне Никопольщину этой ночью. Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две общины - Красногригорьевскую и Марганецкую", - отметил он.

По его словам, в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Выяснение последствий обстрелов еще продолжается.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, накануне более двух десятков вражеских снарядов прилетели в две общины - Марганецкую и Красногригорьевскую.