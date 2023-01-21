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На Сумщине обстрелом из РФ разрушен дом в пограничном себе: внутри чудом выжил парень (ФОТО)

На Сумщине обстрелом из РФ разрушен дом в пограничном себе: внутри чудом выжил парень (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy

В результате минометного обстрела села Студенок Эсманской общины Сумской области повреждено около десятка домов, а один разрушен полностью, причем в последнем ранения получил парень. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Сюда прилетела российская мина. Внутри был 17-летний парень. Чудом выжил, но получил многочисленные осколочные ранения и контузию. Сейчас юноша в больнице – его жизни уже ничего не угрожает", – рассказал он.

Дом, по его словам, восстановлению не подлежит. Также из-за взрыва пострадало около 10 соседних домов - там повреждены фасады, стекла и кровля на некоторых крышах.

Всего на территории пограничного села разорвались 12 вражеских мин. Повреждены электрические линии. В одном из домашних хозяйств убило корову и маленького теленка.

Фото 2 — На Сумщине обстрелом из РФ разрушен дом в пограничном себе: внутри чудом выжил парень (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 3 — На Сумщине обстрелом из РФ разрушен дом в пограничном себе: внутри чудом выжил парень (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 4 — На Сумщине обстрелом из РФ разрушен дом в пограничном себе: внутри чудом выжил парень (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 5 — На Сумщине обстрелом из РФ разрушен дом в пограничном себе: внутри чудом выжил парень (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 6 — На Сумщине обстрелом из РФ разрушен дом в пограничном себе: внутри чудом выжил парень (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 7 — На Сумщине обстрелом из РФ разрушен дом в пограничном себе: внутри чудом выжил парень (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 8 — На Сумщине обстрелом из РФ разрушен дом в пограничном себе: внутри чудом выжил парень (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 9 — На Сумщине обстрелом из РФ разрушен дом в пограничном себе: внутри чудом выжил парень (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 10 — На Сумщине обстрелом из РФ разрушен дом в пограничном себе: внутри чудом выжил парень (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy
Фото 11 — На Сумщине обстрелом из РФ разрушен дом в пограничном себе: внутри чудом выжил парень (ФОТО)
Фото: Telegram/Zhyvytskyy

За 21 января по состоянию на 22:00, по словам Живицкого, россиянами по приграничной Сумщине были нанесены 115 ударов. Под обстрелами были Эсманская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская общины.

В частности, Эсманскую общину враг обстрелял из минометов (16 прилетов) и ствольной артиллерии (28 прилетов), в том числе и вышеуказанное село Студенок. Новослободскую общину россияне обстреляли из минометов (40 прилетов), в Краснопольской же 9 вражеских мин взорвались на пограничной территории

По Белопольской общине противник стрелял из минометов (15 прилетов) и артиллерии (7 прилетов), а в направлении Шалыгинской общины открывал огонь из пулемета (10 очередей).

Кроме того, после 8 часов утра враг открывал артиллерийский огонь по Середино-Будской общине. Там зафиксировано 9 прилетов, пострадавших не было.

Автор:
Тимофей Беспятов