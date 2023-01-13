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Россияне нанесли 55 ударов по Сумской области: повреждены дома и школа (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ 13 января нанесла 55 ударов по приграничным громадам Сумской области. Под вражеский огонь попали три громады региона.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Использовал враг разные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, которые сбрасывал с беспилотников", - отметил он.
В частности, Эсманскую громаду россияне обстреляли из минометов и реактивной системы залпового огня "Град", в результате чего поврежден дом и несколько дворов местных жителей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По Белопольской громаде враг ударил из минометов, в результате чего повреждена школа, частный жилой дом и линии электросетей.
По Краснопольской громаде россияне совершили ракетный обстрел из вертолета, а впоследствии сбросили 3 взрывных устройства с беспилотников.
Живицкий добавил, что во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, армия страны-агрессора РФ в ночь на 8 января обстреляла Сумскую область, в результате чего на одном из предприятий вспыхнул пожар.