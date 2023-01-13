Россияне нанесли 55 ударов по Сумской области: повреждены дома и школа (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ 13 января нанесла 55 ударов по приграничным громадам Сумской области. Под вражеский огонь попали три громады региона.

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Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Использовал враг разные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, которые сбрасывал с беспилотников", - отметил он.

В частности, Эсманскую громаду россияне обстреляли из минометов и реактивной системы залпового огня "Град", в результате чего поврежден дом и несколько дворов местных жителей.

По Белопольской громаде враг ударил из минометов, в результате чего повреждена школа, частный жилой дом и линии электросетей.

По Краснопольской громаде россияне совершили ракетный обстрел из вертолета, а впоследствии сбросили 3 взрывных устройства с беспилотников.

Живицкий добавил, что во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, армия страны-агрессора РФ в ночь на 8 января обстреляла Сумскую область, в результате чего на одном из предприятий вспыхнул пожар.