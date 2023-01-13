В результате обстрела Курахово повреждены 12 домов, ранены (ФОТО)

В результате массированного обстрела Курахово Донецкой области 13 января был ранен один человек, сообщил в Telegram-канале начальник областной военной администрации Павел Кириленко.

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В городе повреждено по меньшей мере восемь частных домов и четыре многоэтажки, один из снарядов попал на территорию коммунального предприятия.

"Курахово уже несколько недель остается одним из тех городов, которые больше всего страдают от российских оккупантов. Все российские преступления тщательно документируем. За все будут отвечать!" - добавил глава области.

Напомним, что отчитываясь о ночных и утренних обстрелах 13 января, Кириленко указывал, что в Курахово в результате обстрелов были повреждены три дома, а в поселке Кураховка - предприятие.

В результате ночных обстрелов 12 января россияне попали в Курахово в админздание, три многоэтажки и на территорию предприятия.

11 января очередной обстрел Курахово был произведен в полдень: прямым попаданием было повреждено админздание и общественный туалет, частично повреждены жилая 5-этажка и коллектор. Также было попадание на территорию предприятия, однако его технологический процесс не прекращался.