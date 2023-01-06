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Российские военные обстреляли Курахово: что известно о последствиях
Оккупационные войска Российской Федерации 6 января открыли огонь по Курахово Донецкой области. В результате атаки один человек получил ранения. Об этом в Facebook сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Россияне попали в 2 многоэтажки и 1 частный дом в центре города. Также повреждено отделение местной больницы, где и находился человек, получивший ранения.
"Курахово уже далеко не впервые испытывает такой удар. И, к сожалению, можно быть уверенным, что не в последний раз. Остаться в городе — опасно! Эвакуируйтесь своевременно", — отметил Кириленко.
Напомним, за сутки 5 января россияне убили двух мирных жителей в Донецкой области, еще 3 человека в области получили ранения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, российские захватчики утром 3 января также обстреляли Курахово. Тогда в результате атаки 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.