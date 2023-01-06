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Российские военные обстреляли Курахово: что известно о последствиях

Российские военные обстреляли Курахово: что известно о последствиях

Оккупационные войска Российской Федерации 6 января открыли огонь по Курахово Донецкой области. В результате атаки один человек получил ранения. Об этом в Facebook сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Россияне попали в 2 многоэтажки и 1 частный дом в центре города. Также повреждено отделение местной больницы, где и находился человек, получивший ранения.

Фото 2 — Российские военные обстреляли Курахово: что известно о последствиях
Фото 3 — Российские военные обстреляли Курахово: что известно о последствиях
Фото 4 — Российские военные обстреляли Курахово: что известно о последствиях
Фото 5 — Российские военные обстреляли Курахово: что известно о последствиях
Фото 6 — Российские военные обстреляли Курахово: что известно о последствиях
Фото 7 — Российские военные обстреляли Курахово: что известно о последствиях
Фото 8 — Российские военные обстреляли Курахово: что известно о последствиях

"Курахово уже далеко не впервые испытывает такой удар. И, к сожалению, можно быть уверенным, что не в последний раз. Остаться в городе — опасно! Эвакуируйтесь своевременно", — отметил Кириленко.

Напомним, за сутки 5 января россияне убили двух мирных жителей в Донецкой области, еще 3 человека в области получили ранения.

Кроме того, российские захватчики утром 3 января также обстреляли Курахово. Тогда в результате атаки 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.

Автор:
Вита Молодан