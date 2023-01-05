Россияне в течение суток обстреляли четыре области Украины: что известно о последствиях

Оккупационные войска Российской Федерации в течение суток нанесли удары по Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областям. Враг почти ежедневно обстреливает эти регионы.

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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил 5 января, что вечером и ночью россияне трижды накрывали Никополь из "Градов" и тяжелой артиллерии. Захватчики направили на город не менее 30 снарядов. Войска РФ повредили в городе несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач. В результате этих атак люди не пострадали.

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При этом в больнице скончался 64-летний мужчина, который в результате вражеского обстрела Никополя получил тяжелые ранения накануне днем.

Россияне наносят удары по домам мирных жителей в Никополе. Фото: Facebook Валентина Резниченко

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов 5 января проинформировал, что за прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, танков и минометов вели обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.

Под вражеский огонь попали следующие населенные пункты: Купянск, Волчанск, Красное, Старица, Огурцово, Двуречная, Кисловка и другие населенные пункты. Никто не пострадал.

В то же время в области остается очень высокой минная опасность. В районе Балаклеи на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский мужчина 22 лет. Его госпитализировали с взрывными травмами в состоянии средней тяжести.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 4 января, в 10:49 и 14:57 враг наносил удары по береговой полосе Очаковской громады. В тот же день в 18:35 под вражескими обстрелами находились два населенных пункта Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытым территориям. Пострадавших нет.

Более 60% Бахмута Донецкой области разрушены во время боев за город, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона. Враг каждый день атакует город.

За сутки россияне убили двух мирных жителей в Донецкой области, еще 3 человека получили ранения.

Ранее, ночью 3 января армия страны-агрессора РФ ударила ракетами по пригороду Запорожья. В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар.