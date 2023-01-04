Оккупанты обстреляли три района Харьковщины

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов. Ранены двое гражданских людей.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки продолжались вражеские обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.

В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелка, Двухлетняя и другие. В Волчанске повреждены дома, в пгт Двухлетняя пострадали пожарные автомобили.

В Купянском районе в течение суток ранения получили 2 человека 42-х и 72-х лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 76 взрывоопасных предметов.

Отметим, в течение суток 2 января под вражеским огнем находились приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов