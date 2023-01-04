Армия РФ выпустила с десяток снарядов по Никополю

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 4 января агрессор обстрелял Никополь. Вражеские снаряды попали в жилые кварталы.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"И этой ночью на Никопольщине было громко от вражеских обстрелов. Россияне ударили из тяжелой артиллерии по районному центру. В жилые кварталы", - отметил он.

По его словам, в Никополь прилетели с десяток вражеских снарядов.

В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, что ночью 3 января более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую общину.