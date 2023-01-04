Відповідальна країна Відповідальна країна
Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

Ночью 3 января армия страны-агрессора РФ ударила ракетами по пригороду Запорожья. В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг вновь атаковал ракетами окрестности Запорожья. В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар. Пожар наши спасатели уже эффективно ликвидировали", - отметил он.

По словам Старуха, пострадали также рядом расположенные жилые дома. На месте работают спасательные и коммунальные службы.

По предварительным данным, один человек ранен.

Фото 2 — Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья
Фото 3 — Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

Отметим, ночью 29 декабря враг в очередной раз обстрелял пригород Запорожья. Ракетами разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения.

Автор:
Светлана Манько