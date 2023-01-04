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Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья
Ночью 3 января армия страны-агрессора РФ ударила ракетами по пригороду Запорожья. В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг вновь атаковал ракетами окрестности Запорожья. В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар. Пожар наши спасатели уже эффективно ликвидировали", - отметил он.
По словам Старуха, пострадали также рядом расположенные жилые дома. На месте работают спасательные и коммунальные службы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По предварительным данным, один человек ранен.
Отметим, ночью 29 декабря враг в очередной раз обстрелял пригород Запорожья. Ракетами разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения.