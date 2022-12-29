Оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Константиновке: попали в центр размещения переселенцев (ФОТО)

Четыре ракетных удара по городу Константиновка Донецкой области нанесли 29 декабря российские оккупационные войска. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Павел Кириленко.

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Из них две ракеты попали в интернат, где находится центр размещения переселенцев. В момент удара там находились 42 человека. По предварительной информации, есть один раненый.

Две другие ракеты, по словам руководителя области, попали вблизи бывшего кинотеатра и во двор общежития – в зданиях повреждены окна, но никто не пострадал.

Напомним, что предыдущий раз об обстреле Константиновки сообщалось 2 декабря. Тогда никто не пострадал, но в городе были повреждены три админздания и две трехэтажки.

Отметим также, что в ходе постоянных обстрелов в Донецкой области российские войска 22 декабря обстреляли Часов Яр, Курахово и Краматорск: в последнем была разрушена школа. 25 декабря Краматорск был обстрелян снова: тогда захватчики попали в одно из промышленных предприятий.