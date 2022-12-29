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Оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Константиновке: попали в центр размещения переселенцев (ФОТО)
Четыре ракетных удара по городу Константиновка Донецкой области нанесли 29 декабря российские оккупационные войска. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Павел Кириленко.
Из них две ракеты попали в интернат, где находится центр размещения переселенцев. В момент удара там находились 42 человека. По предварительной информации, есть один раненый.
Две другие ракеты, по словам руководителя области, попали вблизи бывшего кинотеатра и во двор общежития – в зданиях повреждены окна, но никто не пострадал.
Напомним, что предыдущий раз об обстреле Константиновки сообщалось 2 декабря. Тогда никто не пострадал, но в городе были повреждены три админздания и две трехэтажки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим также, что в ходе постоянных обстрелов в Донецкой области российские войска 22 декабря обстреляли Часов Яр, Курахово и Краматорск: в последнем была разрушена школа. 25 декабря Краматорск был обстрелян снова: тогда захватчики попали в одно из промышленных предприятий.