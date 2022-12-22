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Оккупанты обстреляли Часов Яр, Курахово и Краматорск: в последнем разрушена школа (ФОТО)
Российские войска 22 декабря обстреляли Часов Яр, Краматорск и Курахово Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник областной военной администрации Павел Кириленко.
Во всех случаях пострадали исключительно гражданская и гражданская инфраструктура. В частности, при обстреле Часова Яра один человек погиб, двое были ранены, также повреждены дома. Всего по городу прилетело около 15 снарядов.
Как указал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, для удара по городу враг использовал реактивные системы залпового огня.
В свою очередь, как отметил Кириленко, в Краматорске россияне попали на территорию предприятия и в одну из школ. Без пострадавших. Последствия обстрелов Курахово пока еще устанавливаются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Одна российская ракета попала в здание школы-интерната, другая – по территории промзоны одного из предприятий города. Обошлось без жертв", - прокомментировал и это происшествие Тимошенко.
Напомним, что 13 декабря российские войска также обстреляли Краматорск, тоже попав в промышленную зону и в учебное заведение – корпус Института техники и менеджмента.