Оккупанты ударили из "Ураганов" по городу Горняк в Донецкой области: 8 человек ранены

Российские оккупационные войска обстреляли центр города Горняк в Донецкой области, есть раненые.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты ударили из РСЗО "Ураган" по населенному пункту. Российские снаряды попали по центральной части города, в районе продовольственного рынка", - отметил он.

По его словам, 8 человек получили ранения, их доставили в больницу.

Напомним, российские оккупационные войска 8 декабря обстреляли частный сектор Торецка Донецкой области, в результате чего один человек погиб и двое ранены.