Оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонщины: один человек ранен

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область и наносить удары с артиллерии, РСЗО и минометов.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области страдали от обстрелов из артиллерии, РСЗО и минометов. Враг продолжает бить по жилым кварталам Херсона", - отметил он.

По его словам, из-за российских обстрелов повреждены инфраструктурные объекты, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за обстрелов оккупантов был ранен один человек.

Напомним, армия страны-агрессора РФ в ночь на 11 декабря обстреляла объект критической инфраструктуры в Херсоне. Уничтожены несколько единиц техники и построек.