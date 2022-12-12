Россияне обстреляли 12 населенных пунктов в Харьковской области

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары из минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг обстрелял 12 населенных пунктов Харьковщины.

"Больше всего от обстрелов страдает Купянское направление. Там враг обстрелял Кисловку, Котляровку, Табаевку и Берестовое. По предварительной информации, жертв нет", - отметил он.

В результате обстрелов в селе Глубокое в Харьковском районе горели два дачных дома. Обошлось без пострадавших.

В городе Балаклея 58-летняя женщина наступила на взрывоопасный предмет и получила ранения, ее госпитализировали.

Напомним, из-за вражеских обстрелов 10 декабря в селе Подлиман в Изюмском районе получил травмы 60-летний мужчина.