Армия РФ продолжает обстреливать Харьковщину

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, обстрелы оккупантов в течение суток зафиксировали в Купянском, Чугуевском, Изюмском, Харьковском районах области.

В частности в населенных пунктах: Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Стрелеча, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб.

В результате обстрелов в селе Подлиман в Изюмском районе получил травмы 60-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

Кроме того, в области продолжается разминирование, пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 312 взрывоопасных предметов.

Напомним, из-за вражеских обстрелов 9 декабря в Купянске произошел пожар на складских помещениях. В Золочеве также было повреждено админздание, а в Золочевской общине – объект инфраструктуры.