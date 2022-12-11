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Армия РФ продолжает обстреливать Харьковщину
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, обстрелы оккупантов в течение суток зафиксировали в Купянском, Чугуевском, Изюмском, Харьковском районах области.
В частности в населенных пунктах: Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Стрелеча, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате обстрелов в селе Подлиман в Изюмском районе получил травмы 60-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.
Кроме того, в области продолжается разминирование, пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 312 взрывоопасных предметов.
Напомним, из-за вражеских обстрелов 9 декабря в Купянске произошел пожар на складских помещениях. В Золочеве также было повреждено админздание, а в Золочевской общине – объект инфраструктуры.