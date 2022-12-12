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Оккупанты выпустили по Никопольщине не менее 30 снарядов
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 12 декабря оккупанты обстреляли Никопольскую и Марганецкую громады.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне терроризировали "Градами", "Ураганами" и тяжелой артиллерией две громады - Никопольскую и Марганецкую. Направили туда по меньшей мере 30 снарядов", - отметил он.
По его словам, обошлось без жертв.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории – выясняют детали обстрелов.
Напомним, в ночь на 11 декабря оккупанті нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.