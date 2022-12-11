Поврежденные дома и электросети: оккупанты выпустили по Никопольщине более 50 снарядов

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 11 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне шесть раз за ночь обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Попали по трем общинам - Никопольской, Красногригоревской и Марганецкой. Выпустили более 50 снарядов", - отметил Резниченко.

В Красногригорьевской общине повреждены 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, газопроводы и линии электропередач.

Без света и воды осталось три села. Аварийные бригады уже приступили к работе.

В Никополе повреждены с десяток частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, в ночь на 10 декабря россияне ударили по двум общинам - Никопольской и Марганецкой. В Никополе ранения получили четверо пожилых людей.