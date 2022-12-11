Оккупанты обстреляли помещение АО "Херсоноблэнерго": уничтожено несколько единиц техники

Армия страны-агрессора РФ обстреляла объект критической инфраструктуры в Херсоне. Уничтожено несколько единиц техники и построек.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Вчера ночью российские оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры. В результате вражеского удара занялся пожар площадью 30 метров квадратных", - отметил он.

По словам главы области, на место происшествия сразу выехали спасатели, им удалось оперативно ликвидировать пожар.

Из-за вражеского обстрела уничтожены 3 служебных автомобиля, поврежден ангар и еще 5 единиц техники.

За прошедшие сутки российские оккупанты 45 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

Враг снова атаковал жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы, кафе, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома.

За минувшие сутки из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 5 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, из-за вражеских обстрелов 10 декабря в части Херсона исчезла электроэнергия.