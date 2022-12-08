Оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области: есть жертва

Российские оккупационные войска 8 декабря обстреляли частный сектор Торецка Донецкой области, есть погибший и раненые.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Россияне обстреляли частный сектор города из артиллерии. Повреждены 12 домов", - отметил он.

По его словам, в результате обстрела один человек погиб и двое ранены.

На месте работают все экстренные службы.

Напомним, военные Российской Федерации 7 декабря открыли огонь по Курахово Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые среди мирных жителей.