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Оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области: есть жертва
Российские оккупационные войска 8 декабря обстреляли частный сектор Торецка Донецкой области, есть погибший и раненые.
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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Россияне обстреляли частный сектор города из артиллерии. Повреждены 12 домов", - отметил он.
По его словам, в результате обстрела один человек погиб и двое ранены.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На месте работают все экстренные службы.
Напомним, военные Российской Федерации 7 декабря открыли огонь по Курахово Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые среди мирных жителей.