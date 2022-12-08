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Николаев подвергся ракетным обстрелам: оккупанты ударили по транспортному предприятию

Николаев подвергся ракетным обстрелам: оккупанты ударили по транспортному предприятию

Российские оккупационные войска ночью 7 декабря нанесли ракетный удар по Николаеву. Захватчики попали по транспортному предприятию.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 7 декабря, около 23:50 Николаев подвергся вражеским ракетным обстрелам, по предварительной информации из зенитно-реактивной системы С-300. Попадания зафиксированы по территориям транспортных предприятий, повреждения получила техника", - отметил Ким.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Также заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграмме опубликовал фото последствий вражеских обстрелов.

Также ночью, 8 декабря, враг наносил удары с РСЗО по портовой территории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Автор:
Светлана Манько