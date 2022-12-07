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Российские войска обстреляли Курахово — 8 человек погибли
Военные Российской Федерации 7 декабря открыли огонь по Курахово Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
По предварительной информации, россияне убили восемь человек в Курахово, еще пятеро жителей получили ранения.
Целями военных РФ были заправки, жилые дома, рынок и автостанция.
"Враг обстрелял населенный пункт из реактивных систем залпового огня", - уточнил Тимошенко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что именно в Донецкой области ведутся самые тяжелые бои, о чем неоднократно сообщал президент Владимир Зеленский. Самые активные боевые действия ведутся вблизи Бахмута и Соледара.
Однако, в ISW уверены, что именно Бахмут стал ловушкой для армии РФ. Кроме этого, оккупанты нередко оказываются зажатыми в небольших населенных пунктах.