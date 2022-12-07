Российские войска обстреляли Курахово — 8 человек погибли

Военные Российской Федерации 7 декабря открыли огонь по Курахово Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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По предварительной информации, россияне убили восемь человек в Курахово, еще пятеро жителей получили ранения.

Оккупанты открывают огонь по мирным жителям. Фото: Telegram Тимошенко

Целями военных РФ были заправки, жилые дома, рынок и автостанция.

"Враг обстрелял населенный пункт из реактивных систем залпового огня", - уточнил Тимошенко.

Военные РФ обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Фото: Telegram Тимошенко

Отметим, что именно в Донецкой области ведутся самые тяжелые бои, о чем неоднократно сообщал президент Владимир Зеленский. Самые активные боевые действия ведутся вблизи Бахмута и Соледара.

Однако, в ISW уверены, что именно Бахмут стал ловушкой для армии РФ. Кроме этого, оккупанты нередко оказываются зажатыми в небольших населенных пунктах.