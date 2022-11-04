Зеленский: самые жестокие бои сейчас продолжаются в районе Бахмута и Соледара

В течение всей недели (с 31 октября по 4 ноября) наиболее активные боевые действия ведутся на Донецком направлении, а именно вблизи Бахмута и Соледара.

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Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем обращении 4 ноября.

"Самые жестокие боевые действия на протяжении всей этой недели сосредоточены на Донбассе - это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции. И на этих и некоторых других направлениях на Донетчине российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, пожалуй, не тратила в двух Чеченских войнах вместе взятых", - отметил глава государства.

Он добавил, что на Южном направлении бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка имеют "хорошие достижения". Украинские защитники уничтожают технику врага, русскую живую силу. Зеленский также отлично оценил работу бойцов 406-й отдельной артиллерийской бригады, акцентировав на точности военных.

В свою очередь Генштаб ВСУ по итогам 254-го дня полномасштабной войны отчитался о некоторых успехах украинской армии. В частности, на Южном направлении, а именно в Голой Пристани Херсонской области ВСУ нанесли удар по административному зданию, где находились россияне. По предварительной информации, ликвидировано 18 оккупантов, 2 ранены.

В преддверии этого ВСУ установили новый рекорд - за сутки ликвидировали 950 кафиров. При этом украинские защитники продолжают освобождать территорию Украины.