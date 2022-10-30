Новий рекорд: за добу ЗСУ ліквідували 950 окупантів

Станом на зо жовтня на 249-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 71 200 осіб, що на 950 загарбників більше порівняно з попередньою добою.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 30.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб ліквідовано

танків ‒ 2672 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52)

артилерійських систем - 1724 (+16),

РСЗВ– 383 (+3)

засоби ППО ‒ 197 (+2)

літаків– 274 (+1)

гелікоптерів 252 (+0

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6),

крилаті ракети ‒ 352 (+1)

кораблі /катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13)

спеціальна техніка ‒ 154 (+2)

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.

Раніше у Головному управлянні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що більшість складу російської приватних військових компаній складають найманці з числа колишніх ув’язнених, на них також припадає найбільший відсоток загиблих.