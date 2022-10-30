Новый рекорд: за сутки ВСУ ликвидировали 950 оккупантов

По состоянию на 3 октября на 249-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 71 200 человек, что на 950 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 30.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 71200 (+950) человек ликвидировано

танков ‒ 2672 (+13)

боевых бронированных машин ‒ 5453 (+52)

артиллерийских систем – 1724 (+16),

РСЗО – 383 (+3)

средства ПВО ‒ 197 (+2)

самолетов – 274 (+1)

вертолетов 252 (+0

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6),

крылатые ракеты ‒ 352 (+1)

корабли /катера ‒ 16

автомобильной техники и автоцистерн – 4120 (+13)

специальная техника ‒ 154 (+2)

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что большинство состава российской частных военных компаний составляют наемники из числа бывших заключенных, на них также приходится самый большой процент погибших.