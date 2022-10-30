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Новый рекорд: за сутки ВСУ ликвидировали 950 оккупантов
По состоянию на 3 октября на 249-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 71 200 человек, что на 950 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.
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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02 до 30.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 71200 (+950) человек ликвидировано
- танков ‒ 2672 (+13)
- боевых бронированных машин ‒ 5453 (+52)
- артиллерийских систем – 1724 (+16),
- РСЗО – 383 (+3)
- средства ПВО ‒ 197 (+2)
- самолетов – 274 (+1)
- вертолетов 252 (+0
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6),
- крылатые ракеты ‒ 352 (+1)
- корабли /катера ‒ 16
- автомобильной техники и автоцистерн – 4120 (+13)
- специальная техника ‒ 154 (+2)
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях.
Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что большинство состава российской частных военных компаний составляют наемники из числа бывших заключенных, на них также приходится самый большой процент погибших.