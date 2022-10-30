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Новый рекорд: за сутки ВСУ ликвидировали 950 оккупантов

Новый рекорд: за сутки ВСУ ликвидировали 950 оккупантов

По состоянию на 3 октября на 249-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 71 200 человек, что на 950 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.

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Об этом   сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 30.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 71200 (+950) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2672 (+13)
  • боевых бронированных машин ‒ 5453 (+52) 
  • артиллерийских систем – 1724 (+16),
  • РСЗО – 383 (+3)
  • средства ПВО ‒ 197 (+2)
  • самолетов – 274 (+1)
  • вертолетов 252 (+0
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6),
  • крылатые ракеты ‒ 352 (+1)
  • корабли /катера ‒ 16
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4120 (+13)
  • специальная техника ‒ 154 (+2)

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что большинство состава российской частных военных компаний составляют наемники из числа бывших заключенных, на них также приходится самый большой процент погибших.

Автор:
Светлана Манько