Найбільший відсоток загиблих окупантів серед колишніх ув’язнених, - розвідка

Більшість складу російської приватних військових компаній складають найманці з числа колишніх ув’язнених, на них також припадає найбільший відсоток загиблих.

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Про це повідомляє Головне управляння розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що до бойових дій на території України залучено понад 8000 найманців ПВК "Вагнера" ("Ліга"). Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах вздовж лінії бойового зіткнення.

"Переважну частину особового складу штурмових загонів вказаної ПВК складають найманці, завербовані з числа ув’язнених. Їхня задача – підтримка меншої за чисельністю групи досвідчених "контрактників". При цьому, найбільші втрати особового складу складають саме колишні ув’язнені", - зазначають у розвідці.

У відомстві підкреслили, що "Вагнер" терміново проводить підготовку кількасот додаткових найманців з числа ув’язнених для відправки у зону бойових дій, щоб не опинитись під загрозою "кадрового голоду".

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України перехопила телефону розмову російського військового, у якій він пояснює, як працюють російські "заградзагони". Окупант розповідає своїй дружині, що ув’язнених розстрілюють мобілізовані новачки, а тих – регулярні війська російської армії.

Зазначимо, власник ПВК "Вагнер" ​​Євген Пригожин активно вербує російських ув'язнених та пропонує воювати в Україні. За участь у війні засудженим обіцяють або пом'якшення вироку, або грошову компенсацію.