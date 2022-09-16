У РФ активно вербують ув'язнених та планують достроково випустити курсантів, - британська розвідка

Двома головними проблемами російської армії є нестача бойової піхоти й молодших командирів. Саме тому у РФ зараз активно вербують ув'язнених та планують достроково випустити курсантів.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Відомство зазначає, що кадрові проблеми в російських військах стають дедалі серйознішими. Особливо це стосується бойової піхоти та молодших командирів.

"На кадрові проблеми вказує вербування серед російських ув'язнених, яке проводить ПВК "Вагнер" ще з липня. За участь у війні засудженим пропонують або пом'якшення вироку, або грошову компенсацію", - повідомляє розвідка.

Підкреслюється, що останнім часом цей процес активізувався, про що свідчить нещодавно опубліковане відео, де власник ПВК "Вагнер" ​​Євген Пригожин звертається до ув'язнених із пропозицією про вербування. У ролику Пригожин каже, що шукає "бійців для штурмових частин", зазначає розвідка.

У відомстві підтвердили й те, що військові академії у РФ скорочують курс навчання курсантів, аби пришвидшити їх випуск. Вони, ймовірно, теж будуть відправлені на війну в Україну.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія переважно мобілізовувала та відправляла на війну громадян, що проживали в таких суб'єктах РФ як Бурятія, Тува, Кавказ і т.д. На шостий місяць війни "приховану мобілізацію" почали проводити вже в Московській та Ленінградській областях, де рівень життя громадян вищий, ніж в інших регіонах РФ.

Також чергова ротація окупантів складатиметься в основному з жителів Далекого Сходу РФ та Камчатки, які краще переносять холод.