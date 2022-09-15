Росіяни тікали з Харківщини у явній паніці, - розвідка Британії

Способи виведення російських військ з Харківської області за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи армії РФ відступили, тоді як інші "тікали у явній паніці", залишаючи цінну техніку.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

У відосмтві підкреслюють, що українські сили продовжують зміцнювати контроль над нещодавно звільненими територіями Харківської області. Російські війська значною мірою виведені з району на захід від річки Оскол.

Способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили, тоді як інші "тікали у явній паніці"

Цінне обладнання, яке залишили армія РФ, включає артилерійське озброєння, зокрема, одна контрбатарейна РЛС "Зоопарк" і як мінімум одна машина управління артилерією.

"Таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів та ймовірні локальні порушення командування та управління", - зазначили у британській розвідці.

За підрахунками українські захисники під час контрнаступу на Харківщині змогли захопити щонайменше:

11 МТ-ЛБ.

52 БМП

49 танків

24 БТР

32 одиниці артилерії та РСЗВ.

Зазначимо, що напередодні президент Володимир Зеленський прибув до нещодавно звільненого Ізюма на Харківщині та разом з заступником міністра оборони Ганною Маляр, представниками ЗСУ та інших силових підрозділів прийняв участь в урочистому піднятті Державного прапору України.