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Росіяни тікали з Харківщини у явній паніці, - розвідка Британії
Способи виведення російських військ з Харківської області за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи армії РФ відступили, тоді як інші "тікали у явній паніці", залишаючи цінну техніку.
Про це свідчать дані британської розвідки.
У відосмтві підкреслюють, що українські сили продовжують зміцнювати контроль над нещодавно звільненими територіями Харківської області. Російські війська значною мірою виведені з району на захід від річки Оскол.
Способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили, тоді як інші "тікали у явній паніці"Підписуйтеся на наш YouTube канал
Цінне обладнання, яке залишили армія РФ, включає артилерійське озброєння, зокрема, одна контрбатарейна РЛС "Зоопарк" і як мінімум одна машина управління артилерією.
"Таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів та ймовірні локальні порушення командування та управління", - зазначили у британській розвідці.
За підрахунками українські захисники під час контрнаступу на Харківщині змогли захопити щонайменше:
- 11 МТ-ЛБ.
- 52 БМП
- 49 танків
- 24 БТР
- 32 одиниці артилерії та РСЗВ.
Зазначимо, що напередодні президент Володимир Зеленський прибув до нещодавно звільненого Ізюма на Харківщині та разом з заступником міністра оборони Ганною Маляр, представниками ЗСУ та інших силових підрозділів прийняв участь в урочистому піднятті Державного прапору України.