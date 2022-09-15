Россияне бежали из Харьковской области в явной панике, - разведка Британии

Способы вывода российских войск из Харьковской области за последнюю неделю были разными. Некоторые подразделения армии РФ отступили, в то время как другие "бежали в явной панике", оставляя ценную технику.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Там подчеркивают, что украинские силы продолжают укреплять контроль над недавно освобожденными территориями Харьковской области. Российские войска в значительной степени выведены из района к западу от реки Оскол.

Способы вывода русских войск за последнюю неделю были разными. Некоторые подразделения отступили, в то время как другие "бежали в явной панике"

Ценное оборудование, оставленное армией РФ, включает артиллерийское вооружение, в частности, одна контрбатарейная РЛС "Зоопарк" и как минимум одна машина управления артиллерией.

"Такое оставление ценной техники подчеркивает неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и возможные локальные нарушения командования и управления", - отметили в британской разведке.

По подсчетам украинские защитники во время контрнаступления в Харьковской области смогли захватить по меньшей мере:

11 МТ-ЛБ.

52 БМП

49 танков

24 БТР

32 единицы артиллерии и РСЗО.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский прибыл в недавно освобожденный Изюм в Харьковской области и вместе с заместителем министра обороны Анной Маляр, представителями ВСУ и других силовых подразделений принял участие в торжественном поднятии Государственного флага Украины.