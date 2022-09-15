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Россияне бежали из Харьковской области в явной панике, - разведка Британии
Способы вывода российских войск из Харьковской области за последнюю неделю были разными. Некоторые подразделения армии РФ отступили, в то время как другие "бежали в явной панике", оставляя ценную технику.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки.
Там подчеркивают, что украинские силы продолжают укреплять контроль над недавно освобожденными территориями Харьковской области. Российские войска в значительной степени выведены из района к западу от реки Оскол.
Способы вывода русских войск за последнюю неделю были разными. Некоторые подразделения отступили, в то время как другие "бежали в явной панике"Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ценное оборудование, оставленное армией РФ, включает артиллерийское вооружение, в частности, одна контрбатарейная РЛС "Зоопарк" и как минимум одна машина управления артиллерией.
"Такое оставление ценной техники подчеркивает неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и возможные локальные нарушения командования и управления", - отметили в британской разведке.
По подсчетам украинские защитники во время контрнаступления в Харьковской области смогли захватить по меньшей мере:
- 11 МТ-ЛБ.
- 52 БМП
- 49 танков
- 24 БТР
- 32 единицы артиллерии и РСЗО.
Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский прибыл в недавно освобожденный Изюм в Харьковской области и вместе с заместителем министра обороны Анной Маляр, представителями ВСУ и других силовых подразделений принял участие в торжественном поднятии Государственного флага Украины.