Зеленський приїхав в деокупований Ізюм

Президент України Володимир Зеленський прибув до нещодавно звільненого Ізюма та разом з заступником міністра оборони Ганною Маляр, представниками ЗСУ та інших силових підрозділів прийняв участь в урочистому піднятті Державного прапору України.

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Про це в Facebook повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, що знаходиться в місті, а також керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі Президент України подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці підняли український стяг над міською радою! Ізюм - це Україна!", — розповіли військові.

Єрмак уточнив, що до міста також прибули командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та команда Міноборони і ОП.

"Наш Ізюм. Підняли прапор України, оглянули пошкодження в Ізюмі. Наш синьо-жовтий буде всюди. І шлях наш - тільки вперед, щоб вигнати з нашоі землі російську погань", - прокоментував керівник ОП.

Як повідомила пресслужба ОП, під час промови Зеленський зазначив, що сьогодні, коли захисники звільняють українські землі від окупантів, прапор України набуває особливого значення.

"Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо, сонце. А сьогодні ми, і особливо люди на тимчасово окупованих територіях, дивлячись угору, шукаємо лише одне – прапор нашої держави. Це значить, що герої тут. Це значить, що ворога немає, він утік", – сказав очільник держави.

Він також поспілкувався з міським головою Ізюма Валерієм Марченком щодо ситуації в населеному пункті.

ЗСУ продовжують вести контрнаступ в Харківській області. При цьому про звільнення нових населених пунктів офіційно повідомляється з запізненням, ймовірно, з міркувань безпеки. Так, про звільнення Ізюму від окупантів голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив 10 вересня.