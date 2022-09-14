Зеленский приехал в деоккупированный Изюм

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в недавно освобожденный Изюм и вместе с заместителем министра обороны Анной Маляр, представителями ВСУ и других силовых подразделений принял участие в торжественном поднятии флага Украины.

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Об этом в Facebook сообщила 25 находящаяся в городе отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, а также руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"В начале мероприятия присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, после Президент Украины поблагодарил воинов за освобождение украинской земли и в торжественный обстановке подняли украинский флаг над городским советом! Изюм – это Украина!", - рассказали военные.

Ермак уточнил, что в город также прибыли командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и команда Минобороны и ОП.

"Наш Изюм. Подняли флаг Украины, осмотрели повреждения в Изюме. Наш сине-желтый будет повсюду. И путь наш - только вперед, чтобы выгнать из нашей земли российскую дрянь", - прокомментировал руководитель ОП.

Как сообщила прессслужба ОП, во время речи Зеленский отметил, что сегодня, когда защитники освобождают украинские земли от оккупантов, флаг Украины приобретает особое значение.

"Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо, солнце. А сегодня мы, и особенно люди на временно оккупированных территориях, глядя вверх, ищем только одно – флаг нашего государства. Это значит, что герои здесь. Это значит, что врага нет, он сбежал", – сказал глава государства.

Он также пообщался с городским председателем Изюма Валерием Марченко о ситуации в населенном пункте.

ВСУ продолжают вести контрнаступление в Харьковской области. При этом об освобождении новых населенных пунктов официально сообщается с опозданием, вероятно, из соображений безопасности. Так, об освобождении Изюма от оккупантов глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил 10 сентября.