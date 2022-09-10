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ВСУ зашли в Купянск в Харьковской области
10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.
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Об этом сообщает Оперативный ВСУ.
ВСУ уже в городе Купянске Харьковской области. Об этом можно судить по фото, которые уже публикуют в соцсетях.
В частности, такие фото опубликовал военный журналист Андрей Цаплиенко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, Вооруженные силы Украины освободили во время нынешнего контрнаступления уже более 30 населённых пунктов в Харьковской области.
8 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов Балаклею Харьковской области.