ВСУ зашли в Купянск в Харьковской области

10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.

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Об этом сообщает Оперативный ВСУ.

ВСУ уже в городе Купянске Харьковской области. Об этом можно судить по фото, которые уже публикуют в соцсетях.

В частности, такие фото опубликовал военный журналист Андрей Цаплиенко.

Отметим, Вооруженные силы Украины освободили во время нынешнего контрнаступления уже более 30 населённых пунктов в Харьковской области.

8 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов Балаклею Харьковской области.