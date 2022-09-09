ВСУ полностью уничтожили полк псковских десантников, воевавший в Харьковской области - ГУР

237-й гвардейский десантно-штурмовой полк (место дислокации – Псков), входящий в состав 76-й дивизии Воздушно-десантных войск России и воевавший в Харьковской области, фактически прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих.

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Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, отмечая, что значительная часть выживших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также в военной разведке заявляют, что и бойцы других подразделений оккупационной армии в результате контрнаступления Сил обороны Украины по нескольким направлениям ищут способы безопасного выхода из районов боевых действий из-за возможного окружения.

"Рашисты из 202-го отдельного мотострелкового полка, которые находятся в Харьковской области, отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Пока звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии Министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины.

"Оккупанты пытались сопротивляться наступлению на Харьковском направлении, обстреливая позиции ВСУ из танков и тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Однако понесли серьезные потери, оставили позиции и малыми группами отошли назад. Жалуются на мощное наступление ВСУ, отсутствие боекомплекта и техники", - описывают ситуацию в ГУР.

В разведке говорят, что из-за отсутствующей логистики россияне отступают дезорганизованно, для ухода с боевых позиций используя отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры, а многие идут вообще пешком.

На Днепропетровском направлении враг, по данным ГУР, пытается удержать позиции, но там нарастает недовольство новым подкреплением, поскольку большинство "новобранцев" имеет возраст 55-60 лет.

Также заявлено, что "свежие" солдаты, ввезенные с территории РФ, чтобы удержать позиции в Херсонской области, категорически отказываются участвовать в наступательных боевых действиях.

"Вместе с тем, в пропагандистских российских СМИ распространяется информация о том, что контрнаступление ВСУ - это фейковая "пиар-акция". Кремлевская пропаганда пытается убедить своих граждан, что все сообщения о контрнаступлении - "показательное выступление" для Европы и цивилизованного мира, а все предоставленное западное вооружение и военная техника проданы неизвестным покупателям", - добавляют в ГУР.