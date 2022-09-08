Оккупанты поддерживают "информационную блокаду" военных подразделений, - разведка

Командование армии страны-агрессора РФ делает все возможное, чтобы информационная изоляция военных подразделений сохранялась как можно дольше и личный состав считал, что "все идет по плану".

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Мобилизированный" личный состав 1 армейского корпуса оккупационной армии (преимущественно состоит из жителей "ДНР") массово переводят на военный контракт. При этом сами военные согласия на контракт не давали и узнают об изменении статуса постфактум. Им также не предоставляется информация о сумме будущей зарплаты и сроках начисления", - отмечают в разведке.

В ведомстве сообщили, что одновременно на оккупированных землях Херсонской области на переднем крае держат личный состав, недавно прибывший на войну.

"Эти военные вообще не владеют текущей информацией о ситуации на фронте. Они не знают об обстрелах Антоновского моста и ГЭС, поскольку телефоны отобрали, а командование такой информации не сообщает", - отмечают в ГУР МО.

Солдатский и сержантский состав, а также офицеры низшего командного звена не проинформированы об уничтожении составов и мест дислокации российских подразделений за последние 3 недели.

"Командование делает все возможное, чтобы информационная изоляция подразделений сохранялась как можно дольше и личный состав считал, что все идет по плану", - подчеркнули в разведке.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия преимущественно мобилизовывала и отправляла на войну граждан, проживавших в таких субъектах РФ, как Бурятия, Тува, Кавказ и т.д. На шестой месяц войны "скрытую мобилизацию" начали проводить уже в Московской и Ленинградской областях, где уровень жизни граждан выше, чем в других регионах РФ.