Американская разведка фиксирует, что ВСУ продолжают двигаться вперед в Херсонской области

Министерство обороны США фиксирует, что украинские силы в Херсонской области "продолжают продвигаться вперед", отвоевывая село за селом.

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Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, передает CNN.

"То, что мы в первую очередь видели в Херсонской области, - это продолжающиеся наступательные операции украинцев. Они продолжают делать определенное движение вперед. Мы знаем, что они освободили некоторые села", - сказал Райдер.

Он добавил, что США зафиксировали "некоторую наступательную активность России вблизи Бахмута Донецкой области."

Известно, что оккупанты потеряли возможность подтягивать резервы на Херсонское направление, потому что их логистика взорвана благодаря украинской армии. При этом ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Украинские военные прорвали первую линию обороны российско-оккупационных войск в Херсонской области.

На фоне таких новостей в Офисе Президента Украины обратились к находящимся на временно оккупированных территориях людям с призывом следить за объявлениями властей относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации.