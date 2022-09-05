Подоляк призвал готовиться к деоккупации и дал советы

В Офисе Президента Украины обратились к людям, находящимся на временно оккупированных территориях, с призывом следить за объявлениями властей о соблюдении рекомендаций во время мер по деоккупации.

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Об этом 5 сентября в Twitter сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что просьба касается как жителей оккупированных населенных пунктов на материковой Украине, так и тех, кто находится в АР Крым.

"В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки. Все будет Украина", - посоветовал Подоляк.

Накануне Президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении трех населенных пунктов, не назвав их. При этом заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, в частности, об увольнении Высокополья.

Кроме этого, сообщалось, что ВСУ отбили село Озерное Лиманской громады Донецкой области, расположенное на полностью оккупированном берегу Северского Донца. Оно было захвачено еще в конце мая.

В целом известно, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Украинские военные прорвали первую линию обороны российско-оккупационных войск в Херсонской области. Оккупанты отошли от занятых позиций.