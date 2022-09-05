Подоляк закликав готуватися до деокупації і дав поради

В Офісі Президента України звернулися до людей, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, з закликом слідкувати за оголошеннями влади щодо дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 5 вересня у Twitter повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Він зазначив, що прохання стосується, як жителів окупованих населених пунктів на материковій Україні, так і тих, хто знаходиться в АР Крим.

"Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки. Все буде Україна", — порадив Подоляк.

Напередодні Президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення трьох населених пункті, не назвавши їх. При цьому заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив зокрема про звільнення Високопілля.

Крім цього, повідомлялося, що ЗСУ відбили село Озерне Лиманської громади Донецької області, розташоване на повністю окупованому березі Сіверського Донця. Воно було захоплене ще в кінці травня.

Загалом відомо, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Українські військові прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області. Окупанти відійшли від зайнятих позицій.