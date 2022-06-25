- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Українські військові залишили всі населені пункти Донбасу на лівобережжі Сіверського Донця
Збройні сили України відвели підрозділи з міста Сєвєродонецьк, селищ Сиротине, Воронове та Борівське Луганської області, де наразі закріплюються окупаційні війська. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Таким чином, наразі Україна не контролює територію на лівобережжі Сіверського Донця у Луганській та Донецькій областях, натомість частина лівобережжя контролюється нею в Харківській області в районі міста Чугуїв та селища Слобожанське.
Відповідно, на території Луганської області під українським контролем залишається лише Лисичанська громада, і то не вся, але й вона продовжує постійно обстрілюватися противником. Так, за даними Генштабу в суботу окупанти обстрілювали райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка.
На Бахмутському напрямку ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар'ївка.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар'їнка. Окупанти відійшли. З метою сковування дій наших військ ворог проводив демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Також противник завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки", - розповіли також у Генштабі.
На Слов'янському напрямку українські військові зупинили спробу ворожого наступу в районі села Богородичне та штурм в напрямку Мазанівки: окупанти з втратами відійшли.
На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, але здійснював обстріли у районах населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ, а також повітряну розвідку за допомогою БпЛА "Орлан-10".
На Харківському та Південнобузькому напрямках ворог також обстрілював позиції українських військ, однак географічних подробиць в Генштабі не озвучують.
На Сіверському ж напрямку російські війська продовжують вдосконалення оборонних позицій в прикордонних районах та обстріляли з артилерії українські позиції у районах сіл Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області.