Залужний розповів, що необхідно для стабілізації ситуація на Луганському напрямку

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний заявив, що зараз Луганський напрямок є найскладнішим. Для стабілізації ситуації на фронті в цьому регіоні необхідно, щоб українські сили вогневої зброї мали не менше, ніж ЗС РФ.

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Про це Залужний сказав голові об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі під час розмови 24 червня.

"Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету із противником, що дозволить стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямі", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов також зазначав, що у противника є перевага в артилерії. З початку повномасштабного вторгнення західні партнери, у тому числі країни НАТО, відмовлялися надавати Україні важке озброєння, без якого, за словами української влади, ВСУ складно триматиме оборону і вестиме контрнаступ на найважчих напрямках.

Ситуація може змінитися на краще для України завдяки ленд-лізу від США, однак, як з'ясувалося, майже через півтора місяця (з 9 травня) програма ще не почав діяти.