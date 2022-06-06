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Тимчасова втрата територій під час відступу ЗСУ не є трагедією, - Данілов
За словами Данілова, на сьогодні у противника у Сєверодонецьку та Лисичанську є перевага в артилерії.
Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в інтерв'ю Financial Times .
"На жаль, зараз ми не можемо адекватно відповісти тим же, за умови, що зброя, яка нам так потрібна, на даний момент відсутня", - каже Данілов.
Він зазначив, що українські сили можуть відступити від Сєверодонецька та інших міст на Донбасі, поки що перегруповуються.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Тимчасова втрата територій - це якраз не трагедія. Трагедією була б відсутність нації", - наголосив він.
Данілов зазначив, що західна зброя обов'язково прибуде, і українська сторона повертатиме свої території.
Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Росія депортувала велику кількість українців на Далекий Схід.