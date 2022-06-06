Тимчасова втрата територій під час відступу ЗСУ не є трагедією, - Данілов

За словами Данілова, на сьогодні у противника у Сєверодонецьку та Лисичанську є перевага в артилерії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в інтерв'ю Financial Times .

"На жаль, зараз ми не можемо адекватно відповісти тим же, за умови, що зброя, яка нам так потрібна, на даний момент відсутня", - каже Данілов.

Він зазначив, що українські сили можуть відступити від Сєверодонецька та інших міст на Донбасі, поки що перегруповуються.

"Тимчасова втрата територій - це якраз не трагедія. Трагедією була б відсутність нації", - наголосив він.

Данілов зазначив, що західна зброя обов'язково прибуде, і українська сторона повертатиме свої території.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Росія депортувала велику кількість українців на Далекий Схід.