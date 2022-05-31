Россия депортировала большое количество украинцев на Дальний Восток, — Данилов

Военные Российской Федерации после оккупации населенных пунктов депортируют часть местных жителей, большое количество из них отправили в регионы Дальнего Востока РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в интервью "Укринформ" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его информации, план депортации украинцев был у россиян с первого дня полномасштабной войны. Однако РФ собиралась быстро захватить большую часть Украины, что у них не вышло благодаря, в том числе, эффективной и профессиональной работе ВСУ.

"Но спецоперация пошла кувырком. Это не значит, что мы должны успокоиться. Количество вывезенных людей, депортированных в Российскую Федерацию, очень велико. Мы не можем назвать цифры, они будут абсолютно приблизительны. Для нас каждый наш человек является ценностью, и вернуть его домой, по его желанию, наше задание", — отметил секретарь СНБО.

Кроме того, известно, что российские оккупанты за неделю принудительно вывозят в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное до 3000 украинцев, среди которых - более 300 детей. По приблизительным данным, по состоянию на 21 мая, в фильтрационных лагерях в Безымянном и Казачьем Новоазовского района Донецкой области находятся почти 4 тысячи мужчин.