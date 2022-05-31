Росія депортувала велику кількість українців на Далекий Схід, - Данилов

Військові Російської Федерації після окупації населених пунктів депортують частину місцевих жителів, велику кількість із них відправили до регіонів Далекого Сходу РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

За його інформацією, план депортації українців був у росіян із першого дня повномасштабної війни. Проте РФ збиралася швидко захопити більшу частину України, що у них не вийшло завдяки, зокрема, ефективній та професійній роботі ЗСУ.

"Але спецоперація пішла шкереберть. Це не означає, що ми повинні заспокоїтися. Кількість вивезених людей, депортованих до Російської Федерації, дуже велика. Ми не можемо назвати цифри, вони будуть абсолютно приблизними. Для нас кожна наша людина є цінністю, і повернути її додому, на його бажання, наше завдання", - зазначив секретар РНБО.

Крім того, відомо, що російські окупанти за тиждень примусово вивозять до фільтраційного табору у селищі Безіменне до 3000 українців, серед яких – понад 300 дітей. За приблизними даними, станом на 21 травня, у фільтраційних таборах у Безіменному та Козачому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків.