Окупанти за останній тиждень примусово вивезли до фільтраційного табору майже 3000 українців, - Денісова

Російські окупанти впродовж останнього тижня примусово вивезли до фільтраційного табору в селищі Безіменне майже 3000 українців, серед яких - понад 300 дітей.

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Про це повідомила уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова

"Упродовж останнього тижня росіяни примусово вивезли до фільтраційного табору в селищі Безіменне майже 3000 українців, серед яких - понад 300 дітей. Після фільтраційних заходів окупанти формують групи з маріупольців, яких спочатку депортують у Таганрог, а далі до депресивних регіонів Росії", - поінформувала омбудсмен.

За її словами, щонайменше 10% містян, які не проходять фільтрацію, визнаються окупантами "небезпечними для російського режиму". Їх арештовують, після чого відправляють у колишню виправну колонію № 52 в селищі Оленівка Донецької області, або ж везуть у сумнозвісну в'язницю "Ізоляція" у Донецьку.

"Перебування там супроводжується багаточасовими допитами, тортурами, погрозами страти та примушенням до співпраці. Захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - додала Людмила Денісова.

Нагадаємо, за приблизними даними, станом на 21 травня, у фільтраційних таборах у Безіменному та Козачому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків.

Їхня кількість зросла вдвічі лише за останні два тижні. Також жоден утримуваний у таборах не повернувся.