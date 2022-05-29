Оккупанты за последнюю неделю принудительно вывезли в фильтрационный лагерь почти 3000 украинцев, - Денисова

Российские оккупанты в течение последней недели принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное почти 3000 украинцев, среди которых - более 300 детей.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.

"В течение последней недели россияне принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное почти 3000 украинцев, среди которых более 300 детей. После фильтрационных мероприятий оккупанты формируют группы из мариупольцев, которых сначала депортируют в Таганрог, а дальше в депрессивные регионы России", - проинформировала омбудсмен.

По ее словам, по меньшей мере 10% не проходящих фильтрацию горожан признаются оккупантами "опасными для российского режима". Их арестовывают, после чего отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в поселке Оленевка Донецкой области, или же везут в печальную тюрьму "Изоляция" в Донецке.

"Пребывание там сопровождается допросами, пытками, угрозами казни и принуждением к сотрудничеству. Захват и пытка заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда", - добавила Людмила.

Напомним, по приблизительным данным, по состоянию на 21 мая, в фильтрационных лагерях в Безымянном и Казачьем Новоазовского района Донецкой области находятся почти 4 тысячи мужчин.

Их количество выросло вдвое только за последние две недели. Также ни один удерживаемый в лагерях не вернулся.