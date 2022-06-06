Временная потеря территорий в ходе отступления ВСУ не является трагедией, - Данилов

По словам Данилова, на сегодня у противника в Северодонецке и Лисичанске есть преимущество в артиллерии.

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Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью Financial Times.

"К сожалению, сейчас мы не можем адекватно ответить тем же, при условии, что оружие, которое нам так нужно, в данный момент отсутствует", - говорит Данилов.

Он отметил, что украинские силы могут отступить от Северодонецка и других городов на Донбассе, пока перегруппировываются.

"Временная потеря территорий - это как раз не трагедия. Трагедией было бы отсутствие нации", - подчеркнул он.

Данилов отметил, что западное оружие обязательно прибудет, и украинская сторона будет возвращать свои территории.

Напомним, ранее Данилов заявил, что Россия депортировала большое количество украинцев на Дальний Восток.