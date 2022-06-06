- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Временная потеря территорий в ходе отступления ВСУ не является трагедией, - Данилов
По словам Данилова, на сегодня у противника в Северодонецке и Лисичанске есть преимущество в артиллерии.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью Financial Times.
"К сожалению, сейчас мы не можем адекватно ответить тем же, при условии, что оружие, которое нам так нужно, в данный момент отсутствует", - говорит Данилов.
Он отметил, что украинские силы могут отступить от Северодонецка и других городов на Донбассе, пока перегруппировываются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Временная потеря территорий - это как раз не трагедия. Трагедией было бы отсутствие нации", - подчеркнул он.
Данилов отметил, что западное оружие обязательно прибудет, и украинская сторона будет возвращать свои территории.
Напомним, ранее Данилов заявил, что Россия депортировала большое количество украинцев на Дальний Восток.