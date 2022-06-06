Эпидемия холеры в Мариуполе: Россия закрывает город и готовится принимать больных военных – советник мэра

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявляет, что в российском Ростове-на-Дону уже готовятся принимать военных РФ из оккупированного приазовского города, которые могут пострадать из-за эпидемии холеры в нем. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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"Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать своих военных, которые могут попадать по результатам этой эпидемии, и слово "холера". уже действительно звучит не только от ВОЗ, но и внутри города, внутри оккупационных властей и со стороны их кураторов", - отметил Андрющенко.

Советник мэра добавил, что в Мариуполе снова наблюдается проблема с питьевой водой, поскольку уровень воды в природных источниках, откуда оккупанты берут ее и развозят людям, уже уменьшился и будет уменьшаться в течение лета.

"Но воды уже не хватает, поэтому люди получают воду раз в два дня в лучшем случае... Город закрывается, и это очень для нас грустно, потому что из всех возможных сценариев борьбы с эпидемией, по нашему мнению, Россия выбрала самый циничный - просто закрыть людей в городе и оставить все как есть: кто выживет, тот выживет", – считает он.

Другой проблемой в городе, по словам Андрющенко, является пропитание, поскольку гуманитарная помощь сокращается, а еды из других источников жителям взять негде, к тому же с 1 июля гуманитарная помощь будет бесплатно предоставляться исключительно пенсионерам и людям с инвалидностью.

Он также отметил, что последние новости по сносу оккупантами разрушенных домов и вывозу строительного мусора вместе с телами погибших сделает невозможным дальнейшее установление их гибели.

"В реальности это его фактически исключит, потому что мы понимаем, что они будут вывозить тела погибших и выбрасывать вместе со строительным мусором. Его будет очень много по городу, потому что разрушения безумные. Если честно, я еще не представляю механизм, как мы будем потом разыскивать, сколько на это уйдет ресурса и времени после освобождения Мариуполя - установить количество погибших, именно тех, кто вместе с остатками зданий попадут на свалки", - сказал советник мэра.

Однако, по словам Андрющенко, оккупанты продолжают и практику сваливания трупов в отдельные места, хотя это уже не те места, о которых сообщалось ранее.

"Из тех мест, которые стали известны, их очень быстро убрали. Но их убрали даже не на кладбища, их убрали в другие торговые центры, и сейчас туда свозят тела, которые местами находят, их свозят даже грузовиками в импровизированный морг, который они устроили у ТЦ Metro, там, где штаб гуманитарной помощи. Там тоже идет массовый своз тел, тракторами их свозят. Но там в большинстве своем тела, которые можно опознать, у которых есть какие-то близкие", - описал он.

Относительно репрессий против жителей города со стороны оккупантов советник мэра рассказал, что в настоящее время в Мариуполе действуют шесть фильтрационных пунктов, а всего в фильтрационных тюрьмах находится не менее 10 тысяч его жителей.

Кроме того, по его словам, сейчас районы города отделены друг от друга блокпостами, проводятся постоянные проверки не только на блокпостах, но и на улицах, а по домам ходят мобильные патрули. При этом местные жители имеют право передвигаться только по справке о прохождении фильтрации и с разрешением на передвижение по городу.